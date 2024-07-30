İstanbul'da Yağmur Geçişleriyle Sıcaklık Düştü

Yerel

İstanbul'da hava sıcaklığı düştü, yağmur geçişleri vatandaşları serinletti. Bahçelievler ilçesi Çobançeşme mevkiinde caddenin yarısına yağmur düşerken, diğer yarısı kuru kaldı. Yenibosna'da bulutlu kesimlerde, yağış düşerken 100 metre ileride günlük güneşlik bir hava yaz yağmuru kavramını hatırlattı.

Sabah evden hazırlıksız çıkan çok sayıda vatandaş ise, lokal yağışlarda ıslanmanın keyfini yaşadı. Bereket olarak değerlendirilen yağışlar, nebatat ve hayvanlar için de serinleme fırsatı oldu. Metoroloji yetkilileri, İstanbul'da mahalli sağanak yağışların 3 gün boyunca devam edeceğini bildirdiler. Mahalli yağışlarla birlikte İstanbul'da sıcaklıkta gündüz 27 dereceye, akşam saatlerinde ise 20 dereceye düştü. - İSTANBUL