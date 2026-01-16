İstanbul'da yüzde 90'a varan trafik havadan görüntülendi - Son Dakika
16.01.2026 20:00  Güncelleme: 20:09
İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlaması ve yağışlı hava nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlaması ve yağışın birleşmesiyle trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda durma noktasına gelen trafik, havadan görüntülendi.

İstanbul'da bugün milyonlarca öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline girmesi, beklenen trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Mesai saatinin bitimiyle birlikte tatil yoluna çıkanlar ve evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, yağışlı havanın da etkisiyle yollarda yoğun trafik oluşturdu.

Trafik yüzde 90'a dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası akşam saatlerinde kıpkırmızıya boyandı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerini görürken, ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda trafik bazı noktalarda tamamen durdu.

Trafik havadan görüntülendi

Avrupa Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan D-100 karayolu Merter ve Cevizlibağ mevkii havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve kırmızıya bürünen yollar, İstanbul'daki trafik çilesinin boyutunu gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

