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İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - Son Dakika
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İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

2024 yılına girilmesiyle beraber İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da Yeni Yılın İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1
01.01.2024 - 11:29,
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Yeni yılın ilk gününde yolların boş kaldığı İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.

2024 yılına girilmesiyle beraber gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı. İBB'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - Son Dakika
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