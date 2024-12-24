İstanbul\'da Yılbaşı Ağacına Saldırı

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İstanbul Küçükçekmece'de parkta süslenen yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı. Bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken, diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

2025 yılına sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Çamlık Parkı'nda yılbaşı ağacıyla süslemeye başladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi karşısında bulunan yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı. Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Küçükçekmece Belediyesi zarar gören ağacın yerine yenisini dikti. Saldırı anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL