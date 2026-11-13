İstanbul'daki Bafralılar 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği verdi - Son Dakika
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İstanbul'daki Bafralılar 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği verdi

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İstanbul\'daki Bafralılar 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği verdi
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İstanbul'daki Bafralıların 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasında Bafra ve Yakakent'te 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği verildi. Kışlık kıyafetler, Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu ile Bafra Darboğaz Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla teslim edildi.

İstanbul'da yaşayan Bafralılar, memleketlerindeki çocukları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği öncülüğünde yürütülen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında, Bafra ve Yakakent'te eğitim gören toplam 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği sağlandı. Kampanya çerçevesinde Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ile Bafra Darboğaz Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerler için hazırlanan kışlık kıyafetler, düzenlenen programla öğrencilere ve kurum yetkililerine teslim edildi.

Teslim programına Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin katıldı.

Kampanya, İstanbul'da yaşayan Bafralıların memleketlerindeki çocuklara yönelik dayanışma ve desteklerini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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