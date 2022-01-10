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İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi - Son Dakika

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi

10.01.2022 14:56
İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Aydın'a gelerek Büyükşehir Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Aydın'a gelerek Büyükşehir Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.

Modern arıtma tesisleri ile alanında Türkiye'nin öncü kurumları arasında yer alan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) son teknoloji ile donatılmış tesisleri birçok kesim tarafından örnek alınıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri de, derslerinde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin sahadaki gerçek yansımasını görmek için ülkemizdeki en iyi atık su arıtma tesisleri arasında olan Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenledi.

İTÜ Çevre Mühendisliği kulübü olarak geziyi düzenleyen öğrencileri tesiste ağırlayan ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç ve ASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif, tesisin genel işleyişi hakkında teknik detaylar içeren ve öğrencilerle soru-cevap şeklinde olan bilgilendirme konuşması yaptı.

Tesisin yaz aylarında artan turist sayısıyla birlikte oluşan 1 milyonluk Kuşadası nüfusunun ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olduğunu ifade eden Hakan Olkaç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çevre konusundaki hassasiyeti ile birlikte çok büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Konuşmasında geleceğe bırakılacak en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çeken Olkaç, geleceği şekillendirecek olan öğrencilerin bu bilinçle çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının ardından Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif tarafından tesisteki teknik odalar ve arıtmanın yapıldığı tüm aşamalar öğrencilere tek tek anlatılarak bilgilendirme turu yapıldı.

"Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Türkiye'deki ender tesislerinden biri"

İleri biyolojik arıtım yapılıyor olmasından dolayı bu tesise teknik gezi düzenlediklerini belirten İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü Başkanı Furkan Can Akalın, "Öncelikle çok güzel karşılandık ve bizimle ilgilenildi. 2019 yılında hizmete alınan böyle yeni bir tesisi görmek ve pandemi koşullarından görememiş arkadaşlarımızın da görme fırsatı bulması bizler için çok güzel oldu. Son dönemde bu tesisler önem kazandı. Burası da güzel işletilen koku problemi olmayan Türkiye'deki ender tesislerinden biridir" şeklinde konuştu.

"Krokileri gösterdiler ben de dersimde kroki çizeceğim için işime yarayacak."

Öğretici bir gezi olduğunun altını çizen İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emirhan Yaşasın, "İleri biyolojik arıtma tesisindeki her sürecini bize anlattılar. Bugün çok öğretici oldu. Geldiğimiz ekip hazırlık sınıfından 4. sınıfa kadar her türlü öğrenciyi barındırıyordu. Bu konularda hiç fikri olmayan insanlara bir şeyler kattı. Dersleri almış olmama rağmen böyle bir tesis gezmemiştim, ilk defa görmüş oldum. İlk gittiğimiz yerde krokileri gösterdiler ben de dersimde kroki çizeceğim için işime yarayacak. Bizlere bu imkanı veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Kadın bir belediye başkanının olduğu yerde olmak çok güzel"

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Rabia Yavaş, "Hazırlık sınıfındayken gelmiştim ama o dönem pek bilgim olmadığı için gördüklerin oturmamıştı ama şimdi derslerde öğrendiğimiz için pekiştirmek adına çok iyi oldu. Pandemi döneminde teknik gezi yapamadığımız için birçok bilgi havada kalmıştı. Bu nedenle gezinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çizimler yapıyorduk ve havada kalıyordu, pekiştirmek açısından iyi oldu." dedi. Rabia Yavaş, "Çevre duyarlılığı olan ve böyle bir tesis oluşturan, kadın bir belediye başkanının olduğu yerde olmak ve bize destek olduğunu bilmek çok güzel, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Online dönemde başlamıştım, ilk defa gerçeğini gördüm"

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eylül Özfırat "Benim için ilk defa böyle bir gezi oldu. Online dönemde başlamıştım ve fotoğraflardan görüyordum. İlk defa gerçeğini gördüm, kafamda kurma konusunda epey yardımcı oldu. Beklediğim çok daha büyük bir yer çıktı. Geniş bir alanda yapılıyormuş." diye konuştu. - AYDIN

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi
İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi
İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi
İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir'in arıtma tesisini gezdi - Son Dakika
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