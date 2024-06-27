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İstanbul'dan Kapaklı'ya uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

TEKİRDAĞ - Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği öğrenilen şahıslar yakalandı.

Olay, Çerkezköy - Kapaklı istikametinde bulunan bir benzinliğin önünde yapılan uygulama noktasında meydana geldi. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine uyuşturucu getirip sattığı öğrenilen 16 E 3127 plakalı araç uygulama noktasında durduruldu.

3 şahıs hakkında işlem yapıldı

Açar içerisinde ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama gerçekleştiren ekipler, 11,71 gram eroin ele geçirirken araçta bulunan Ö.Ü, Y.B. ve T.C.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.