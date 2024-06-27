İstanbul'dan Kapaklı'ya uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Kapaklı'ya uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği öğrenilen şahıslar, Çerkezköy - Kapaklı istikametinde yapılan bir uygulama noktasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 11,71 gram eroin ele geçirildi ve 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

27.06.2024 18:28
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İstanbul'dan Kapaklı'ya uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

TEKİRDAĞ - Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği öğrenilen şahıslar yakalandı.

Olay, Çerkezköy - Kapaklı istikametinde bulunan bir benzinliğin önünde yapılan uygulama noktasında meydana geldi. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine uyuşturucu getirip sattığı öğrenilen 16 E 3127 plakalı araç uygulama noktasında durduruldu.

3 şahıs hakkında işlem yapıldı

Açar içerisinde ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama gerçekleştiren ekipler, 11,71 gram eroin ele geçirirken araçta bulunan Ö.Ü, Y.B. ve T.C.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'dan Kapaklı'ya uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı - Son Dakika

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