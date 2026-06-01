İstanbul Dijital Sanat Festivali 2023
İstanbul Dijital Sanat Festivali 2023

01.06.2026 12:09
3-7 Haziran'da AKM'de, yapay zeka ve dijital sanat odaklı festival ücretsiz etkinlikler sunacak.

(İSTANBUL) - Yapay zeka, yeni medya ve dijital sanatın en güncel örneklerini bir araya getiren İstanbul Dijital Sanat Festivali, bu yıl "RETELL" temasıyla 3-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. 70 sanatçının katılacağı festivalde sergiler, performanslar, paneller ve atölyeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin uluslararası ölçekte düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olarak gösterilen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), altıncı yılında yeniden Atatürk Kültür Merkezi'nin kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda düzenlenen festival, 3-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl "RETELL" (Yeniden Anlat) temasıyla gerçekleştirilecek festival, dijital çağda değişen hikaye anlatım biçimlerini, yapay zekanın sanat üretimindeki rolünü ve teknolojinin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerini odağına alacak. Festival kapsamında yapay zeka yalnızca teknik bir araç olarak değil, sanatçılarla birlikte üretim yapan yaratıcı bir ortak olarak değerlendirilecek.

Beş gün sürecek etkinlikte Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden toplam 70 sanatçı bir araya gelecek. Dijital sanatın güncel örneklerini buluşturacak festival programında sergiler, canlı performanslar, söyleşiler, paneller ve uygulamalı atölyeler yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festival, her yaştan ziyaretçiye açık olacak. Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstleniyor. Küratör ekibinde ise Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü olarak tanıtılan Avind bulunuyor.

YAPAY ZEKA TARTIŞILACAK

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de uluslararası konuşmacıların katılacağı panel programı olacak. "RETELL: Algımızı Ne Şekillendirir?" başlıklı oturumda dijital çağda gerçeklik ve anlatı ilişkisi ele alınırken, "REWORLD: Makinenin Ötesinde Kurulan Bağlar" panelinde insan ve teknoloji arasındaki yeni ilişki biçimleri tartışılacak. Yapay zekanın çalışma hayatı ve yaratıcılık üzerindeki etkileri ise "REWORLD: İnsan Deneyimi, Emek ve Yapay Zeka" oturumunda değerlendirilecek.

Festival kapsamında ayrıca dijital sanatın uluslararası dolaşımı, yaratıcı iş birlikleri, kültürel hafıza ve dijital altyapılar üzerine oturumlar düzenlenecek. Böylece sanat ve teknolojinin kesişiminde ortaya çıkan güncel meseleler farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla masaya yatırılacak.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ATÖLYELER

Festival, çocuklar ve gençlere yönelik hazırlanan atölye programıyla da dikkati çekiyor. İleri dönüşümden dijital sanata, yapay zeka destekli hikaye anlatımından sanal gerçeklik uygulamalarına kadar uzanan atölyelerde katılımcılar hem teknoloji hem de yaratıcı üretim süreçleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Oyun teknolojileri ve dijital tasarım alanına ilgi duyan gençler için hazırlanan programda karakter tasarımı, yapay zeka ile animasyon üretimi, oyun içi kostüm tasarımı ve dijital içerik geliştirme üzerine uygulamalı çalışmalar da yer alacak.

Altıncı yılında İstanbul Dijital Sanat Festivali, sanat, teknoloji ve yapay zeka eksenindeki üretimleri bir araya getirerek dijital kültürün bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir tartışma ve deneyim alanı sunmayı hedefliyor. Festival, 3-7 Haziran tarihleri arasında AKM'de tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

Kaynak: ANKA

