İstanbul Dönüşü Yoğun Trafik Oluşturdu

Hafta sonu tatilinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka- Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ