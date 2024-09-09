Esenyurt'ta Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

Esenyurt\'ta Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

İstanbul Esenyurt'ta yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri tarafından okul çevresinde denetim yapıldı. İstanbul genelinde birçok okul önünde yapılan denetimlerin ise gün boyunca devam edileceği öğrenildi.

09.09.2024 11:37
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İstanbul Esenyurt'ta yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri tarafından okul çevresinde denetim yapıldı. İstanbul genelinde birçok okul önünde yapılan denetimlerin ise gün boyunca devam edileceği öğrenildi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul Esenyurt'ta, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul önlerinde denetim yapıldı. Esenyurt Tevfik Bey Ortaokulu önünde yapılan denetimlerde yeni eğitim ve öğretimin döneminin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığı belirtilirken, durdurulan araçlarda arama yapılarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ekiplerin okul önlerindeki denetiminin, farklı noktalarda gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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