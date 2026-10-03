İstanbul Eyüpsultan'da altyapı çalışmasında kısmi göçük oluştu, çevre esnafı tepkili - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da altyapı çalışmasında kısmi göçük oluştu, çevre esnafı tepkili

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İstanbul Eyüpsultan\'da altyapı çalışmasında kısmi göçük oluştu, çevre esnafı tepkili
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İstanbul Eyüpsultan'da devam eden altyapı çalışmaları sırasında sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'ndaki alanda kısmi göçük meydana geldi. Elektrik ve su hattının bulunduğu noktadaki çökme nedeniyle yakın çevre kapatıldı, esnaf çalışmaların bitmesini istedi.

İstanbul Eyüpsultan'da devam eden altyapı çalışmalarında sabah saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı nokta havadan görüntülenirken, çevre esnafı çalışmaların bir an önce bitmesini istedi.

Ağustos ayında Eyüpsultan'da başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" çalışmaları esnasında sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarındaki alanda kısmı göçük meydana geldi. Elektrik ve su hattının bulunduğu noktada meydana gelen çökmeyi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Devam eden çalışmalar nedeniyle oluşan göçüğün yakın çevresi kapatıldı. Çökmenin yaşandığı nokta ile cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Durumdan rahatsız olan Tuncay Uludağ, "Belediye hiç çalışmıyor, ben bir seneden beri buradayım. Bir senedir daha yerler yıkanmamış. Böyle bir belediye olmaz. Meydandaki çalışma esnafımızı bitirdi. Doğalgaz patladı, 10 gün sonra doğalgaz patladı. Dükkanın içi toz halinde" dedi.

"Okullar kapalıyken neden yapılmadı, trafiğin yoğun olmadığı zaman neden yapılmadı"

Çalışmanın okulların kapalı olduğu zaman yapılmadığını söyleyen Yılmaz Demir, "Planlama yok, proje yok. Böyle üstün körü bir çalışma yok. Arızalar meydana geliyor. Vatandaş perişan, insanlar işine gidemiyor, otobüs saatleri belli olmuyor. Otobüs saati belli değil, vatandaşları da bilgilendirme yani bu konuda millet çok mustarip. Yani bu çalışma yazın neden yapılmadı. Okullar kapalıyken neden yapılmadı, trafiğin yoğun olmadığı zaman neden yapılmadı" şeklinde konuştu.

"Bir anda kaymaya başlayınca tamamen çekmeye başladım"

Çökmenin yaşandığı anları cep telefonu ile görüntüleyene Özcan Çubuk, "Komşu Özcan Abi, kazılan yer çatlıyor dedi. Kumlar dökülmeye başladı, toprağın altından düşmeye başladı. Bende bunu telefon ile çektim. 15 - 20 dakika sonrada çökmeye devam etti. Bir baktım taşlar kaymaya başladı. Bir anda kaymaya başlayınca tamamen çekmeye başladım. Ondan sonra dozerin olduğu yerde ufak ufak çökmeye başladı. Ondan sonra arkadaşlar geldi. Çalışma yavaş gitmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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