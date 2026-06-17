İstanbul, Gelişen Ekosistemler Sıralamasında 2\'nci!

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2026 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu"na (GSER) göre İstanbul, bu yıl "Gelişmekte Olan Ekosistemler" sıralamasında 2'nci sıraya yerleşti.

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2026 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu" (GSER) Paris'te gerçekleşen VivaTech etkinliğinde tanıtıldı. GSER, startup ekosistemleri üzerine dünyanın en kapsamlı ve kontrolü yapılmış veri setine dayanarak hazırlandı. 350'den fazla girişimcilik ve inovasyon ekosisteminden, 5,5 milyondan fazla şirketin verilerine dayanan rapor, dünya genelindeki startup eğilimleri hakkında etkileyici yeni görüşler ve derin bilgiler sağladı.

İstanbul "Gelişmekte Olan Ekosistemler" sıralamasında 2'nci sıraya yükseldi

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'un dünya ekosistemleri içerisindeki güçlü konumunu sergilemek için Startup Genome ile iş birliği yürütüyor. GSER 2026'da İstanbul, bu yıl "Gelişmekte Olan Ekosistemler" sıralamasında 2'nci sıraya yerleşti. 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 19,5 milyar dolar Ekosistem Değeri oluşturdu. Bu rakam, GSER 2021'de ölçülen 1 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2020 dönemine kıyasla yüzde 658 büyümeye karşılık geldi. Ekosistem Değerinin, çıkışlar ve startup değerlemeleri üzerinden hesaplanan ekonomik etki göstergesi olduğu ifade edildi. Erken aşama yatırımlar ve yatırımcı faaliyetler üzerinden inovasyonu ölçen Fonlama kategorisinde küreselde en iyi 30, Avrupa'da en iyi 10 ekosistem arasında yer aldı. Çıkış ve fonlamadan oluşan kümülatif teknoloji startup değerine dayalı olarak bir ekosistemin büyüklüğü ve performansının ölçüldüğü Performans kategorisinde Avrupa'nın en iyi 5 ekosistemi arasında yer aldı. Uzun vadeli performans eğilimlerini ve ekosistemin yetenek üretme ve elde tutma kapasitesini değerlendiren Yetenek Gücü (Talent Strength) kategorisinde Avrupa'nın en iyi 15 ekosistemi arasında bulundu. Teknoloji yeteneğini rekabetçi maliyetlerle istihdam edebilme kapasitesini ölçen Erişilebilir Yetenek (Affordable Talent) kategorisinde Avrupa'nın en iyi 15 ekosistemi arasında yer aldı. Fintek, oyun ve yapay zeka, büyük veri ve analitik alanları İstanbul ekosisteminin temel güçlü yönleri olarak öne çıkıyor. Bu gelişim; girişim sermayesine yönelik düzenleyici çerçeve, kurumsal girişim sermayesi (CVC) yatırımlarındaki artış ve ulusal yapay zeka yatırım programları tarafından destekleniyor.

İstanbul'un girişimcilik alanındaki artan performansına ilişkin raporla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, girişimlerimizin ölçeklenmesini, küresel pazarlarda rekabet etmesini ve Türkiye dışında da başarılı olmalarını sağlayarak Türkiye'nin inovasyon gücünün küresel etkisini artırmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul geçen yılki güçlü konumunun üzerine çıkarak istikrarlı ilerleyişini sürdürdü"

Startup Genome Yönetici Ortağı Stephan Kuester ise, "Küresel Gelişmekte Olan Ekosistemler arasında ikinci sıraya yükselen İstanbul, geçen yılki güçlü konumunun üzerine çıkarak istikrarlı ilerleyişini sürdürdü. Bu tür sürekli yükseliş, küresel ölçekte önem kazanan merkezlerin ortak özelliğidir. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın yetenek, sermaye ve altyapıyı koordine etme kapasitesi, ekosistemin performansında giderek daha görünür hale geliyor. Bunun en somut göstergelerinden biri de 19,5 milyar dolarlık ekosistem değeridir" diye konuştu.

GSER 2026, dünyanın önde gelen inovasyon ekosistemlerine dair yeni analizler sunmakta; girişimcilik başarılarını etkileyen yatırım akışlarının, politika stratejileri ve küresel eğilimler üzerinde durduğu ifade edildi. Geçen yılki analizlerin üzerine inşa edilen rapor, yapay zekanın rekabet avantajı oluşturmadaki rolünün giderek artmasını yansıtacak şekilde AI-Native değerlendirme faktörünü gelişmekte olan ekosistemleri de kapsayacak biçimde genişlettiği kaydedildi. 10 yılı aşkın bağımsız araştırmaya ve 65'ten fazla ülkeden oluşan küresel bir iş birliği ağına dayanan GSER 2026; politika yapıcılar, ekosistem liderleri ve girişimciler için ekonomik büyümeyi destekleyecek uygulanabilir stratejiler sunduğu ifade edildi. - İSTANBUL