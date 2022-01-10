İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı - Son Dakika

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli maçlarla başladı. 42 liseden 142 öğrencinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşanlar, İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecek.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. Başakşehir'den 42 liseden katıldığı masa tenisi turnuvası, kızlar ve erkeklerde yoğun ilgiyle başladı.

142 öğrenci mücadele ediyor

46 kız ve 96 erkek öğrencinin mücadele edeceği masa tenisi turnuvasının ilk günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Çekişmeli setlerin oynandığı maçlar sonunda TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nden Merve Büşra Çelebi, Nihal Serra Erda ve Zeynep Akay ile Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Lara Haymana, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. - İSTANBUL