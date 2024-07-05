İstanbul Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

İstanbul Haliç Köprüsü'nde başlayan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölgede süren trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Zeytinburnu, Cevizlibağ gibi noktalardan başlayan ve köprüde yoğunlaşan trafik ise havadan görüntülendi. Çalışmaların 8 Temmuz 05.00'e kadar süreceği belirtildi.

05.07.2024 16:43
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İstanbul Haliç Köprüsü'nde başlayan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölgede süren trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına başlanmıştı. Megakentin yoğun noktalarından biri olan alanda başlayan çalışma ise bölgede trafiğe neden oldu. Zeytinburnu, Cevizlibağ gibi noktalardan başlayan ve köprüde yoğunlaşan trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde alandaki araç yoğunluğu ve çalışmalar da gözler önüne serildi. Öte yandan çalışmaların 8 Temmuz 05.00'e kadar süreceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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