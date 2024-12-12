İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

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İstanbul Havalimanı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Kasım 2024 hava trafik verilerine göre, günlük ortalama bin 339 uçuşla Londra'yı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinde EUROCONTROL'ÜN 2024 yılı Kasım ayı hava trafik verilerini yayınladı. EUROCONTROL tarafından 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Kasım 2024 Raporu'ndaki istatistiklere göre, Ankara günlük ortalama 3 bin 830 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 4'üncü hava sahası kontrol merkezi (ACC) oldu. Söz konusu dönemde Türk Hava Yolları (THY ) Avrupa'da günlük ortalama bin 347 uçuş ile 2'inci sırada yer alırken, Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 503 uçuş ile 11'inci oldu.

İstanbul Havalimanı, Londra'yı geçti

2024 Yılı Kasım ayında, Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında ise İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1339 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schipol Havalimanlarını geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 651 uçuşla en yoğun havalimanları listesinde 10'uncu sırada yer aldı. - İSTANBUL