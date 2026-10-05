İstanbul Havalimanı\'nda fenalaşan 80 yaşındaki vatandaş Yüksekova\'da toprağa verildi

Umre ziyaretini tamamlayıp yurda dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 80 yaşındaki Akif Kesici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kutsal topraklardaki umre görevini yerine getirdikten sonra havayoluyla İstanbul'a gelen Akif Kesici, havalimanında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesine rağmen kurtarılamayan Kesici'nin vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından Kesici'nin yakınları ve çok sayıda seveni İstanbul'a akın etti.

Yasal işlemlerin ardından Kesici'nin naaşı, havayoluyla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Buradan kara yoluyla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilen cenaze, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce vatandaşın katılımıyla Kesici'nin cenazesi gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.