İstanbul Havalimanı\'nda İşitme Engellilere İşaret Diliyle Cuma Hutbesi

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İstanbul Havalimanı mescidinde Cuma hutbesi "İşaret Dili" ile işitme engelli vatandaşlara anlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda İşitme engellilerin de cuma hutbesini anlayabilmesi "İşaret Dili" ile vatandaşlara anlatıldı. Hutbenin "İşaret Dili" ile anlatılması en çok işitme engelli vatandaşları mutlu etti. İmamın okuduğu cuma hutbesi İstanbul Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Hicret Kuran Kursu'nda görevli Kuran Kerim öğreticisi Bekir Baş tarafından engelliler için minberin yanından işaret diliyle aktarıldı. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işitme engelliler, "İşaret Dili" ile hutbenin tercüme edilmesinin devam etmesini istiyor.

"Daha önce Cuma namazından hiçbir şey anlamıyorduk"

Cuma hutbesinin işaret diliyle aktarılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen İrfan Beyhan, "Cuma namazına geldiğimiz zaman hiçbir şey anlamıyorduk, hocamızla iletişim kuramıyorduk. Ama bir tercümanın olması, Cumanın önemini, hutbedeki ayet ve hadisleri anlamamıza vesile oldu. Çok güzel duygular hissediyoruz. Tercüman olmadan önce hiçbir yeş anlamıyorduk, çok sıkılıyorduk. Namazı kılıp çıkıyorduk hiçbir şey hissetmeden. Bugün bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır" dedi.

"Daha önce namaz kılıp çıkıyorduk"

Daha önce hutbeden bir şey anlamadıklarını sadece hocayı seyrettiklerini söyleyen Günay Bozkoç, "Cuma gelip duygusuz bir şekilde ayrılıyorduk. Hutbeden hiçbir şey anlamıyorduk. Namazı kılıp çıkıyorduk. Bu gün ilk defa bu mekanda cumanın hutbesini anlamak beni gerçekten duygulandırdı. Bunun devamını arzu ediyoruz. Hocamız çok güzel anlatıyor olabilir ancak biz işitme engelli olduğumuz için hocamızı sadece seyrediyoruz. Bir zaman sonra sıkılıyorduk. Bu hutbenin anlamını tercümanla beraber bu hutbenin anlamını öğrenebildiğimiz için bize ayrı bir anlam katıyor. Bunun sadece burada değil her camiye yayılmasını istiyoruz. Burada hutbenin çevrildiğini gören işitme engelliler bu camiye gelecekti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL