Yurt dışındaki seçmenler için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu - Son Dakika
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Yurt dışındaki seçmenler için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

25.04.2023 20:14

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanında hazırlıklar başladı. Seçim için gerekli olan sandıklar ve oy kabinleri gelen ve giden yolcu katlarına kuruldu. YSK'nın aldığı karara göre, yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan'da oy kullanmaya başlayacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için Dış Hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarında sandıklar ve oy kabinleri kuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

27 NİSAN'DA OY KULLANMA İŞLEMİNE BAŞLANACAK

Seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise 27 Nisan Perşembe günü itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da burada yapılacak.

İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yurt dışındaki seçmenler için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışındaki seçmenler için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu - Son Dakika
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