İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu

30.01.2023 17:55

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili olduİSTANBUL İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu. İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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