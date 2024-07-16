İstanbul Sarıyer\'de Denize Kapılan Polis Memuru Numan Çebi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul Sarıyer'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden polis memuru Numan Çebi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan Serdar Kocaman (26) ile polis memuru Numan Çebi (30) yüzmek için denize girerek kıyıdan uzaklaştı. 2 kuzenin akıntıya kapıldığını fark eden cankurtaran ekipleri Kocaman ile Çebi'yi karaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki kuzen hastaneye kaldırıldı. Numan Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kuzeni Serdar Kocaman'ın ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Numan Çebi, bugün ikindi namazına müteakip Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Numan Çebi'nin sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten'de katıldı. Cenaze töreni sırasında Numan Çebi'nin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Çebi, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL