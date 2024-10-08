İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Beyoğlu'nda Başladı - Son Dakika
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İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Beyoğlu'nda Başladı

18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Sineması'nda başladı. Festivalin açılışında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kent tasarımının önemine vurgu yaptı. Festival, 850 film başvurusuyla 11 Ekim'e kadar devam edecek.

08.10.2024 17:36
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(İSTANBUL)- Bu yıl 18'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Sineması'nda başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Beyoğlu Sineması'nda dün gerçekleştirilen festivalin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve mimarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 11 Ekim'e kadar devam edecek olan festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Yalçın Çiftçi'nin yaptığı Beyaz Dağın Çocukları filmi oldu.

"Yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturacağız"

Festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

"Her yapı tarihin o anında hakim olan duyguyu, toplumsal gerçekliği içinde taşır. Beyoğlu bu anlamda çok zengin bir envantere sahip ilçemizdir. Bu envanter kentine sahip çıkan herkes gibi beni de heyecanlandırmaktadır. Yaşadığımız kenti anlamak, anlamlandırmak için mimariyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz Beyoğlu'nda kent hayatının anlamlı kılınmasıdır. Böylece yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleşen festivaldeki eserleri de bu yüzden çok kıymetli buluyorum. Çünkü Beyoğlu bir dünya kenti, İstanbul bir dünya şehri. Dünyadan etkilenen ve dünyayı etkileyen rolümüzün farkındayız. Uluslararası festivaller de bu etkileşimin sanatsal buluşma noktasıdır."

37 film gösterimi izleyici ile buluşacak

Festival, 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Festivale bu yıl 101 ülkeden, mimarlık ve kent üzerine üretilmiş belgesel ve animasyon dallarında toplam 850 film için başvuru yapıldı. Festival süresince 31 belgesel, 6 animasyon olmak üzere toplam 37 film, izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Beyoğlu'nda Başladı - Son Dakika

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