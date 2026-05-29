İstanbul'un Fethi: Eşsiz Bir Zafer
İstanbul'un Fethi: Eşsiz Bir Zafer

29.05.2026 10:34
Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin tarihsel önemini vurguladı ve Fatih Sultan Mehmet'i andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin, "İstanbul'un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir." - ANKARA

