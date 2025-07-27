İstanbul\'un fethi yolunda şehit düşen sahabe: Hazreti Malik Bin Ebi Havli

Sakarya'nın Akyazı ilçesi rivayetlere göre, İstanbul'un fethi için çıktığı yolculuk sırasında şehit düşen Hazreti Malik bin Ebi Havli adlı sahabenin mezarına ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve manevi değeri büyük olan bu türbe, halk arasında Hazreti Abdülkerim (r.a.) olarak da biliniyor.

Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde türbesi bulunan ve halk arasında "Abdülkerim" adıyla da anılan Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin, Medineli sahabelerden biri olduğu ve İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olduğu ifade ediliyor. Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz'in "Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır" hadisine mazhar olmak gayesiyle yola çıkan ordular arasında yer alan Hazreti Malik bin Ebi Havli, Pazarköy'de çıkan bir çatışmada şehit düştü ve buraya defnedildi. Pazarköy Mahallesi'nde yer alan türbe, yıllar boyunca bölge halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Her ne kadar Hazreti Malik bin Ebi Havli'ye dair bilgiler İslam tarihi kaynaklarında sınırlı olsa da, halk arasında sahabe olduğuna olan inanç güçlü şekilde yaşatılıyor. Bu yönüyle türbe, hem dini hem de kültürel miras olarak önemini koruyor. Ziyaretçiler, türbede dualar ederken, Ramazan ve kandil gecelerinde de manevi bir merkez haline geliyor. Birçok kez revize edilen türbe son olarak İhlas Holding tarafından yenilenerek bugünkü haline kavuşturuldu. Gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte türbe, ziyaretçilere daha uygun ve bakımlı bir ortam sunacak şekilde restore edildi. Türbe hakkında bilgi veren tarihçi İhsan Uzungüngör, muhacir olan Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin fazilet sıralamasına göre Ensar olan Eyüpsultan'dan önce geldiğini aktardı.

"Bu türbe yaklaşık 300 yıldan beri biliniyor"

Türbe hakkında bilgiler aktaran tarihçi İhsan Uzungüngör, "Bu zatın esas ismi Hazreti Malik Bin Ebi Havli ama halk arasında Kerim Baba diye anılmış türbesinde ise Abdülkerim yazmışlar. Ama Abdülkerim diye bir sahabe ismi tarih kitaplarında kayıtlı değil. Bu zat Pazarköy'e kervan mallarının satıldığı yer gelince burada çıkan çatışmada şehit düşüyor. Bir komutan komutasında bulunan ordunun içinde er olarak İstanbul'un fethi için savaşa gidiyordu. Bu türbe yaklaşık 300 yıldan beri biliniyor. Devamlı olarak halk tarafından ziyaret ediliyor. Hatta eskiden hastalar bu türbenin içinde 2-3 gün yatırılıyordu ve iyileşiyorlardı. Burası kergir bir şekilde duruyordu, Çerkeşler burada türbedarlık yaparken etrafında çıra yakarken burası yanmış. Birkaç kere daha yeniden yapılan bu türbeyi en son İhlas Holding, revize ederek bu görünümüne kavuşturdu. Burayı ziyarete gelenler bölge halkından daha çok Kuzuluk'ta bulunan İhlas Holding'in kaplıcalarındaki misafirler, onlar buraya daha çok geliyor" dedi. - SAKARYA