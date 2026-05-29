İstanbul'un Fethinde TCG Fatih Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un Fethinde TCG Fatih Ziyarete Açıldı

İstanbul\'un Fethinde TCG Fatih Ziyarete Açıldı
29.05.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

573. yıl dönümünde TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi, Sarayburnu'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve gençler gemiye yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un fethinin 573. yıldönümünde, kentin birçok noktasında çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği koordinesinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi ziyarete açıldı. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi, gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Çocuklar ve gençler gemiye yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar gemi ile hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan limanda, güvenlik önlemleri de alındı.

"Gurur günümüz bugün"

Gemiyi gezen İsmail Sözbir isimli vatandaş, gemiyi merak ettiği için ziyarete geldiğini belirterek, "Harp gemimizi görmeye geldik. İçerisini merak ediyorduk, bir dolaşalım dedik bayramda. Gurur verici bizler için" şeklinde konuştu.

Rafet Fener isimli vatandaş, gurur duyduğunu dile getirerek, "29 Mayıs olmasının da özel bir nedeni var onun için geldik eşimle birlikte özel olarak. Akşam da Solo Türk'ün saat 6'da Yenikapı'da ki gösterisini izleyeceğiz. Gurur günümüz bugün 29 Mayıs" dedi.

TCG Anadolu'yu çocuklarıyla beraber ziyaret eden İsmail Emirel ise, "Daha önce İHA-SİHA gemisine geldik. Bunu da duyunca gelmek istedik. Oğlum istedi daha çok gelmeyi. O, İstanbul'un fethi ile ilgileniyor, tarih konusunu çok seviyor. O yüzden gelmek istedik, getirmek istedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Sarayburnu, İstanbul, Savunma, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'un Fethinde TCG Fatih Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethinde TCG Fatih Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.