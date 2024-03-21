İstanbul\'un Yıldızları Grubu Levent\'te Bando Gösterisi Yaptı

Daha önce Beşiktaş'ta trafik ışığında bale, Mecidiyeköy'de horon, Kadıköy'de Michael Jackson'ın "moonwalk" dansını yaparak trafikten sıkılanlara keyifli vakit geçirtmeyi hedefleyen " İstanbul'un Yıldızları Grubu" bu seferde Levent'te bando gösterisi yaptı.
Daha önce Beşiktaş'ta trafik ışığında bale, Mecidiyeköy'de horon, Kadıköy'de Michael Jackson'ın "moonwalk" dansını yaparak trafikten sıkılanlara keyifli vakit geçirtmeyi hedefleyen İstanbul'un Yıldızları Grubu bu seferde Levent'te bando gösterisi yaptı. Gösteri saat 17.00'da Levent Büyükdere Caddesi'ndeki trafik ışıklarının olduğu noktada başladı. Araçlar için kırmızı ışığın yanması ile yola çıkarak bando gösterisi yapan ekip, aynı zamanda sürücülere stres topu ve papatya dağıttı. Işıklarda bekleyen vatandaşlar eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.
"Biz bu şehrin gençleriyiz"
'Trafikten sıkılanlar için geldik' mottosu ile hareket eden ve yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'u desteklerini "İstanbul'da değişim istiyoruz" sözleriyle açıklayan grubun üyesi Emrullah Kavak, "İstanbul'un Yıldızları bir mutluluk hareketidir. Bugün burada toplanma amacımız şehrin trafik kaosuna dikkat çekmekti. Burada arkadaşlarımızla birlikte bir bando gösterisi düzenledik ve trafikte sıkılan insanlara unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Aynı zamanda trafiğin sıkıntısına dikkat çekerek şehrimizin sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Biliyorsunuz biz, yakın zamanda bir basın toplantısı düzenledik ve bu toplantıda bu sıkıntılara çözüm bulacak kişi olarak da Murat Kurum'u ilan etmiştik. Murat Kurum'un bu sıkıntılara çözüm bulacağına inanıyoruz. Biz bu şehrin gençleriyiz benzer etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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