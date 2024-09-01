İstanbul Valiliği, tesettürlü bir kadının spor yazarlar derneğine alınmaması iddiaları hakkında soruşturma başlattı

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İstanbul Valiliği sosyal medyadaki "tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı" yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada 'tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL