İstanbul Valiliği, tesettürlü bir kadının spor yazarlar derneğine alınmaması iddiaları hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Valiliği, tesettürlü bir kadının spor yazarlar derneğine alınmaması iddiaları hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan 'tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıkladı. Valilik, iddiaların doğru çıkması durumunda dernek hakkında idari işlem yapılacağını ve ayrımcılık yapanların adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

01.09.2024 13:05
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İstanbul Valiliği sosyal medyadaki "tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı" yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada 'tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği, tesettürlü bir kadının spor yazarlar derneğine alınmaması iddiaları hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, tesettürlü bir kadının spor yazarlar derneğine alınmaması iddiaları hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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