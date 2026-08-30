30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu İstanbul\'da Kutlandı

İstanbul Valiliği tarafından Sepetçiler Kasrı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi.

Programda İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, girişte konukları karşıladı. Programa mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler de katıldı. Kur'an tilaveti ve dua ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da davetlilere okundu.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, "Tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan büyük zaferin 104 yıldönümünde sizleri sevgi, saygı, muhabbete selamlıyorum. 26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruzla sadece bir cephe mücadelesi verilmedi. Emperyalizmin mihveri parçalandı. Cumhuriyetin ilanına giden yol açıldı. Tek yürek tek millet halinde mücadelenin sonucu tarihi geçen bir destan yazıldı. Kazanılan büyük zaferle aziz milletimiz esareti asla kabul etmeyeceğini, bu topraklarda sonsuza kadar var olacağına, bütün dünyaya ilan etti. Gönül birliğiyle kader birliğiyle 30 Ağustos'u zaferle taçlandıran bu ruh, bu inanç bugün de Türkiye yüzyılının ihya ve inşasına rehberlik ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka atılan terörsüz Türkiye ile kardeşliğimiz güçleniyor. Refahımız güçleniyor. Yarınları daha güçlü Türkiye adımları atılıyor. Yıllardır hayal ettiğimiz huzur ve istikrar iklimi gerçeğe dönüşüyor. Bu yeni dönemle birlikte sadece Türkiye değil, coğrafyamız kazanacak, kardeşlik kazanacak. Türkiye Yüzyılında savunmadan diplomasiye her alanda daha güçlü bir Türkiye olacak. Asırlardır farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşle yaşadığı istanbul'umuzun yıldızı daha da parlayacak. 1000 yıldır büyük bedeller ödeyerek yaşadığımız bu topraklarda bugün bir istikrar adası olarak hem bölgemizi hem de mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Dünyanın en güzel ama en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Buradaki en büyük gücümüz birlik ve beraberlik irademiz. Bu iradeden aldığımız güçle insanlığa umut olacak. Kutlu yürüyüşümüzü sonsuza dek sürdüreceğiz" dedi.