İstanbul Valisi Davut Gül, Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan'ın son günü Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Vali Gül'e Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu eşlik etti. Vali Gül, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Ankara'dan bayram için İstanbul'a gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Gül, Tarihi Yarımada'nın önemine vurgu yaptı. Çarşıyı gezen bir turist, Vali Gül ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL