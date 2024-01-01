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İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'deki Polisleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'deki Polisleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl kutlamaları için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'de görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gül, yapılan tedbirler sayesinde huzurlu bir yeni yıl geçirildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim\'deki Polisleri Ziyaret Etti
01.01.2024 - 03:20,
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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl nedeniyle Taksim'de görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesine çıkan sokaklarda da emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valisi Davut Gül de yeni yılın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda görevli polisleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polislerle hatıra fotoğrafı da çekilen Vali Gül, basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızın yıl başını huzurlu güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7 gün 24 saat arkadaşlarımız görev yaptı, yapıyorlar. Çok şükür alınan tedbirlerle başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Allah kazasız belasız bir 2024 yaşatsın. Bu vesile ile de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Açıklamanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler İstiklal Caddesi'nde gezerek vatandaşların yeni yılını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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