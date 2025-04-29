İstanbul Valisi Gül, Deprem Sonrası Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, Deprem Sonrası Durumu Değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirdeki kurumların performansını değerlendirdiğini ve 117 bin kişinin görev aldığını açıkladı. Ayrıca, okulların güvenilirliğine ilişkin yapılan test sonuçlarını paylaştı.

29.04.2025 16:30
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İstanbul Valisi Davut Gül, 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, " 23 Nisan'da şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik. Deprem İstanbul'umuzda hem bir korku oluşturdu hem de kurumların aslında bir kez daha kendi kurumsal kapasitelerini eksikleriyle, fazlalıklarıyla ortaya çıkardı" dedi.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, başkanlığını yaptığı toplantıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"23 Nisan'da şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik"

23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin bir sınav olduğunu söyleyen Vali Gül, "23 Nisan'da şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik. Deprem İstanbul'umuzda hem bir korku oluşturdu hem de kurumların aslında bir kez daha kendi kurumsal kapasitelerini eksikleriyle, fazlalıklarıyla ortaya çıkardı. Bu deprem sonucunda da vatandaşlarımızın önemli bir kısmı okullarımızı, camilerimizi, spor salonlarımızı, kamu-kurum ve kuruluşlarına ait mekanları birer toplanma mekanı, lojistik olarak kullanabilecekleri mekanlar olarak seçtiler" dedi.

"Toplamda 117 bin kişi görev aldı"

İstanbul'da deprem nedeniyle 117 bin kişinin görev yaptığını söyleyen Vali Gül, "Meslek liselerimiz, belediyelerimiz, AFAD, kurumlarımızın, hemen hemen tamamı bu anlamda vatandaşlarımıza hizmet verdi. Toplamda 117 bin kişi görev aldı. Bu şu demek, İstanbul'un şimdiye kadar yaptığı en büyük tatbikat olarak değerlendirebiliriz. 117 bin kişi ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında ilçe koordinasyon biriminde, AFAD'taki toplantılarda 7 gün 24 saat irtibatta olarak vatandaşlarımızın barınmayla, beslenmeyle ilgili varsa hasar tespiti, sağlıkla ilgili tedavi süreçlerini takip ettik" şeklinde konuştu.

"2000 yılından önceki yaklaşık bin 500 okulun tamamına deprem dayanıklılık testi yaptık"

Depremde okulların güvenilir olduğunu söyleyen Vali Gül, "2000 yılından önceki yaklaşık 1500 okulun tamamına deprem dayanıklılık testi yaptık. Yaklaşık 80 tanesinin sağlam olduğuna karar verildi. Diğerleri de ya güçlendirildi ya da yeniden yapılmış oldu. Mahallemizde hemşehrilerimizin, okullarımızı tercih etmesinin sebebi kendi gözüyle görmesi, buna şahitlik etmesi, yavrularımızı gönderdiğimiz okulların kendi evlerinden kendi iş yerlerinden daha güvenli olduğuna kanaat getirmelidir. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Gül, Deprem Sonrası Durumu Değerlendirdi - Son Dakika

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