İstanbullular Bayramda İskelelere Akın Etti

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Bayramda tatilini ve havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Birçok vatandaş sabahın erken saatlerde gezmeye gitmek için vapur iskelelerine akın etti. Kadıköy'de iskeleye gelen vatandaşlar vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk ise dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL