İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde Dijital Üretkenlik Araçları Programı Tamamlandı

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Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Facebook işbirliğinde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde, İsveç'in Lund Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen 'Dijital Üretkenlik Araçları Programı' tamamlandı. Beş hafta süren atölye çalışmasında, katılımcılara ücretsiz olarak grafik tasarımı, podcast ve siber güvenlik gibi çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Türkiye'de bir belediye ile işbirliği içerisinde açılan ilk topluluk merkezi olma özelliği taşıyan İstasyon Kuşadası, hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler ve sunduğu rahat çalışma ortamı ile dijital dünyaya ilgi duyanları ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan merkezde, son olarak İsveç'in Lund Üniversite'yle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen 'Dijital Üretkenlik Araçları Programı' isimli eğitim çalışması sona erdi.

Beş hafta süren programa çeşitli yaş gruplarından 128 kişi katıldı. Programda katılımcılara siber güvenlik, diksiyon, mobil fotoğrafçılık, psikodrama, yaratıcı okuryazarlık, dijital üretkenlik araçları, Canva çevrimiçi grafik tasarımı ve podcast eğitimleri verilerek yenilikçi istihdam modelleri ile tanışması ve dijital dünyaya karşı farkındalık kazanmaları sağlandı. Kuşadalılar, İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'ndeki eğitimlerin çok faydalı geçtiğini belirterek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.