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Yerel

İşten çıkarılan işçi davayı kazandı

İşten çıkarılan işçi davayı kazandı

Van'ın DEM'li İpekyolu Belediyesi tarafından işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş, açtığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen Yeşilbaş'a 300 bin TL tazminat ödenecek.

11.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
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Van'ın DEM'li İpekyolu Belediyesi tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş, açtığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen ayrıca 300 bin TL tazminat ödenecek.

İpekyolu Belediyesi'ne seçimden önce işe alınan ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iş akdi kıdem süreleri ve ekonomik sebepler gösterilerek feshedilen işçilerden Erkan Yeşilbaş, belediyeye dava açtı. Van 2'nci İş Mahkemesince feshin geçersizliğine, işçinin işe iadesine ve buna bağlı tazminatlara hak kazanmasına karar verildi.

Van 2'nci İş Mahkemesi tarafından verilen karara mutlu olduklarını belirten Yeşilbaş'ın Avukatı Cihat Demir, "Müvekkilimin Van İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmaktayken iş akdi hukuka aykırı bir şekilde feshedilmişti. Tabi biz ilk andan itibaren söz konusu iş akdinin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteydik. Nitekim belediyenin müvekkili çıkarırken temelde dayandığı iki sebep vardı. Bunların birincisi Belediye Kanunun 49. Maddesi ve kıdem süresiydi. Ancak biz dava dilekçemizi hazırlarken, bu noktada haklı olduğumuz durumları dile getirerek davamızı açtık. Nitekim dün Van 2. İş Mahkemesinde görülen davada da müvekkil hakkında yapılan fesih işleminin geçersizliğine, müvekkilin işe iadesine ve buna bağlı olarak da yaklaşık 300 bin TL'lik bir tazminatın ödenmesine karar verildi" dedi.

Mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye'de emsal teşkil ettiğine vurgu yapan Demir, "Son dönemde özellikle yerel seçimler sonrası belediyelerde bu şekilde bir işçi kıyımına gittiği kamuoyunda sabittir. Nitekim bu dava, bildiğimiz kadarıyla bu şekilde işten çıkartılan işçiler hakkında verilen ilk karar olmaktadır. Tespitlerimiz de bu yöndedir. Van da verilen bu kararın diğer işçiler açısından emsal olabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle son dönemde birçok işçi çıkarıldı. İlk davanın Van'dan verilmesi bizi de oldukça mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

31 Mayıs'ta haksız olarak işten çıkarıldığını ifade eden Erkan Yeşilbaş ise bu kararı beklediğini belirterek, "İşten çıkarıldıktan bir hafta sonra dava açıldı. Allah'a şükürler olsun davayı kazandık. Bu kararı bekliyordum. Çünkü haksız yere çıkarıldığımız için işe geri dönüş olacağını bekliyorduk. Üç öğrencim var, kiradayım. Mutlu oldum. İnşallah bu diğer arkadaşlarıma da emsal olur. Dava sürecini bırakmasınlar, pes etmesinler, inşallah onlarda işlerine geri dönerler" diye konuştu.

Davayı kazanan Erkan Yeşilbaş'ın kendilerine ziyaretini alkışlarla karşılayan işten çıkarılan arkadaşları ise bu karardan sonra işe tekrar geri dönme umutlarının daha da arttığını ifade ederek, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İHA

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