İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Etkinliklerle Kutlandı

Ankara'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

12.03.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını kavramaları, Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini idrak etmeleri ve bu doğrultuda milli, manevi ve tarihi bilinç kazanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan sinevizyon gösterimi ve kısa film sunumu gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencileri kahramanlık türkülerinden oluşan mini bir konser de düzenledi. Öğrenciler Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirini seslendirdi.

Program sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yüzyılı 'Türk Yüzyılı' yapmak için size bir emanet tebliğ edeceğiz. Bu emaneti sağlıklı taşıyabilmeniz için sizlerle bir yolculuğa çıktık. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapabilecek birikimle yetişebilmeniz için yepyeni bir müfredat ile yola çıktık; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapacak gençler yetişebilsin diye" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, performanslarından dolayı öğrencileri tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yusuf Tekin, ankara, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz
Dursun Özbek talimatı verdi Galatasaray’da Osimhen operasyonu başladı Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
’Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu
Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Lise öğrencisini sokak ortasında darbedip pompalı tüfekle vurdular Lise öğrencisini sokak ortasında darbedip pompalı tüfekle vurdular
Tokat’ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Tokat'ta 6. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Emre Belözoğlu’nun acı günü Emre Belözoğlu'nun acı günü
4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti, “Bu oyuncakları evinize sokmayın“ 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti, "Bu oyuncakları evinize sokmayın"

17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
23:35 Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
23:33 Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 17:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.