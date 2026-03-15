İstiklal Marşı\'nın 105. Yılı Paneli

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "105. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif'i Anmak" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Genç'in yönetiminde düzenlenen programda; Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Aydın ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emel Aras konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesinde, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Boşluktaki Ses: İstiklalin Geometrisi" başlıklı sergi, katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Bir eseri anlamak için yazıldığı dönemin şartlarını bilmek gerekir"

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. İlhan Genç, İstiklal Marşı'nı doğru yorumlayabilmek için marşın yazıldığı tarihin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. Edebiyat biliminde bir metnin anlamlandırılmasında dönemin siyasi, sosyal ve kültürel şartlarının belirleyici olduğunu ifade eden Genç, İstiklal Marşı'nın da Türk milletinin varlık yokluk mücadelesinin en zorlu dönemlerinde kaleme alındığını hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurularak milli mücadelenin kurumsal bir zemine taşındığını dönemden Sakarya Savaşı'na kadar uzanan bu zorlu tarihi süreçte milletin moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu ifade eden İlhan Genç, İstiklal Marşı'nın da tam bu dönemde milletin direncini ve umut duygusunu güçlendiren bir eser olarak ortaya çıktığını belirtti.

"Mehmet Akif'in şiiri hayatıyla bütünleşen bir sanat anlayışını yansıtır"

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Yahya Aydın, "Mehmet Akif: İstiklal Yolunda Şiirle Mücadele" başlıklı konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un sanat anlayışını ve edebiyat dünyasındaki yerini değerlendirdi. Akif'in hayatı ile şiiri arasında güçlü bir uyum bulunduğunu belirten Aydın, pek çok düşünürün de Akif'in şiirinin yaşamından ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdiğini aktardı.

Akif'in eserlerinin özellikle Safahat üzerinden toplumsal hayatın farklı yüzlerini yansıttığını ifade eden Aydın, şairin realist bir sanat anlayışını benimsediğini ve şiirlerinde toplumun sorunlarını doğrudan ele aldığını belirtti. Akif'in şiirini bireysel estetik kaygıların ötesinde topluma fayda sağlama amacıyla kaleme aldığını vurgulayan Doç. Dr. Aydın, şairin millet ve toplum uğruna kişisel beklentilerinden vazgeçebilen güçlü bir karaktere sahip olduğunu dile getirdi.

"İstiklal Marşı, retorik gücü yüksek bir ikna metnidir"

Panelin ikinci konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Emel Aras ise "Şair Mehmet Akif Ersoy: İstiklal Marşı'nda Söylem ve Retorik" başlıklı sunumunda İstiklal Marşı'nı retorik açıdan değerlendirdi. İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dilsel ve fikirsel bir ifadesi olduğunu belirten Emel Aras, Mehmet Akif'in bu eseri kaleme alırken yalnızca estetik bir metin oluşturmayı değil, aynı zamanda toplumun moral gücünü yükseltmeyi ve ortak bir ideal etrafında birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. İstiklal Marşı'nın retorik yapısının Aristoteles'in retorik kuramında yer alan etos, patos ve logos unsurlarıyla ilişkilendirilebileceğini belirterek, şairin özellikle güçlü karakteri ve toplumsal güvenilirliği sayesinde metnin ikna edici gücünü artırdığını dile getiren Aras, marşın ilk mısrasında yer alan "Korkma" hitabının ise işgal altındaki bir millete cesaret ve umut aşılayan güçlü bir retorik başlangıç olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının ve milli mücadele ruhunun bir kez daha hatırlandığı program; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE