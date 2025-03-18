İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Önemi - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Önemi

İstiklal Marşı\'nın Anlamı ve Önemi

Prof. Dr. Bilal Kemikli, İstiklal Marşı'nın yarını kurmaya yönelik derin anlamını açıkladı.

18.03.2025 10:22
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Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, "İstiklal Marşı,bizlere yarını kurmaya öğreten bir metindir. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kodlarını çözdüğümüzde yarınımızı inşa etmiş oluruz" dedi.

BTÜ Konuşmaları'nın 4 sezon 32'nci bölüm konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Ramazan Medeniyetimiz ve İstiklal Marşımız: Ramazan İkliminde İstiklal Marşımızı Yeniden Okumak" başlıklı konuşmasıyla, İstiklal Marşı'nda bulunan kavramların derinliğinden bahsetti. Konuşmasına, mühendislik öğrencilerinin bilimin yanında, tarihi de çok iyi bilmesi gerektiğine değinerek başlayan Prof. Dr. Kemikli, "Bu toprakların tarihini bilemeden, insanlığa hizmet sunulamaz. Hangi noktaya gelirsek gelelim, bizi biz yapan değerleri tanımalıyız. Çünkü bilim ancak tarih ve edebiyat ile tam olur" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı ile küllerinden doğan devlet

İstiklal Marşı'nın yazılış ve kabul ediliş hikayesini anlatan Prof. Dr. Bilal Kemikli, İstiklal Marşı'nın bir umut projesi olduğunu söyledi. Anadolu'da küllerinden yeni bir devletin kurulması amacıyla İstiklal Marşı'nın yazılmasının istendiğini belirten Prof. Dr. Kemikli, "Marşlar insanı bir hedefe kanalize eder, bir dava, bilinç kazandır. Hele ki bu marşın içinde umut varsa o çok büyük bir şey demektir. Bundan 104 yıl önce kabul edilen ve bir cumartesi günü okunan İstiklal Marşı yazıldıktan 2 yıl sonra toplumsal irade, hedeflendiği gibi üst bir noktaya gelmiş ve düşman topraklardan gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nda 6 temel kavram

İstiklal Marşı'nda 6 temel konu işlendiğini aktaran Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Birinci husus, istiklal kavramıdır. İstiklalden kasıt, bağımsızlık yani hürriyettir. Manda himayesinin söz konusu olduğu o dönemde, İslamiyet'in hürriyet olduğunun farkında olan Mehmet Akif Ersoy, 'korkma' diyor. Marşımızda ele alınan ikinci konu ise millet kavramıdır. 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal'dizeleriyle gerçek bağımsızlığın hakka bağlı olmakla olduğunu ifade ediyor. 3'ncü konu ise dindir. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' dizleriyle 'din, ezan bu milletin kurucu harcıdır' diyor" diye konuştu.

"İstiklal Marşı, bizlere yarını kurmaya öğreten bir metindir"

İstiklal Marşı'nda işlenen 4'ncü konunun ise vatan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kemikli, 'Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' dizeleriyle ise gerçek vatan sevgisinden, vatanı sevmenin, vatana değer katmak olduğunu aktarıyor. Diğer bir kavram ise medeniyettir, 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' dizeleriyle o dönem yaşanan sömürgeci zihniyete bir eleştiri sunuluyor. Marşımızda işlenen son kavram ise umuttur. 'Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın'dizeleriyle bize yarını kurmayı öğretiyor. Çünkü umutlu insanlar en zor şartlarda bile yarınları inşa edeceklerdir. İstiklal Marşı bizlere yarını kurmaya öğreten bir metindir. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kodlarını çözdüğümüzde yarını inşa etmiş oluruz. İşte bu ufukla,bu topraklar yeniden kazanıldı. Bugün birileri bizlere İstiklal Marşımızı unutturmaya çalışıyor ama siz onlara kulak asmayın, geçit vermeyin" diye konuştu.

"İstiklal Marşı Ramazanın ruhunu yansıtıyor"

İstiklal Marşı'nın Ramazan'ın ruhunu yansıttığını vurgulayan Prof. Dr. Bilal Kemikli, Ramazan ayının ikliminden ve oruç ibatenin insana etkisinden bahsetti. İnsanı dönüştüren en temel ibadetin oruç tutmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilal Kemkili, "Çünkü oruçta gösteriş yoktur, insanın kendi hakikatini keşfetmesini sağlıyor. Oruç bizi tamir ediyor, onarıyor ve irade terbiyesi veriyor. Kalabalıklar, iradelerini kullanmazlar onların günlük dertleri vardır ama dönüşümü yapan bilgeler azınlıktır, onlar çile çeken insanlardır. Bu nedenle sizler kuru kalabalıktan olmayın" dedi.

Program, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç'un, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli'yeplaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Önemi - Son Dakika

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