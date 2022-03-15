İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı

15.03.2022 15:19
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında bir program düzenlendi. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, vali yardımcıları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü tarafından günün anlam ve önemi anlatan konuşmayla devam etti. Okul öğrencilerin hazırladığı koreografi gösterisinin ardından program son buldu. - BİLECİK

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Anadolu Lisesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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