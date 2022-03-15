İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

15.03.2022 11:34
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Kız Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Belediye Başkan Vekili Uğur Sarıkan, ve il protokolü katıldı. Protokol üyelerinin sergiyi geçmesinin ardından salona geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı düzenlendi.

Fener Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Bozkurt, 'Bayrak' isimli şiiri okudu. Öğrenci Bozkurt'un okuduğu şiire, protokol ve davetliler tarafından alkışlarla karşılık verildi. Öğrenci Buse Bayram da 'Mehmet Akif'e Cevap' isimli şiirini okudu. Programın devamında öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanvekili Uğur Sarıkan ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ZONGULDAK

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Anadolu Lisesi, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika


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