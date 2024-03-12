İstiklal Marşı\'nın TBMM\'de Kabulü\'nün 103. Yıl Dönümü Kutlandı

Yerel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan 'İstiklal Marşı'nın' TBMM'de Kabulü'nün 103. Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran istiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesinin 103. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık belgesidir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk Milleti'nin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Ömrünü vatana ve millete hizmet yolunda sarf eden Milli Şairimiz bu eşsiz eserinde, Türk Milletinin kahramanlığını, özverisini ve vatan aşkını görmekteyiz. İstiklal Marşı bizler için yalnızca bir marş değil, her bir dizesiyle geçmişten günümüze gelen sonsuza dek korunması gereken manevi bir mirastır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mili Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği etkinlik, il ve ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve oratoryo ile son buldu. - AYDIN