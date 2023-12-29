İstiklal Marşı ve Türk Bayrağına Riyad\'ta İzin Verilecek

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği' iddiaları hakkında açıklama yaptı. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacağı belirtilen açıklamada, ışık şovları ile açılış seremonisi ve şehitler için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunacağı kaydedildi. - ANKARA