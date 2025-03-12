İstiklal Marşının kabulünün 104. Yıldönümü

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında marşın, Türk Milletinin kahramanlık destanını yansıtan eşsiz bir şaheser olduğunu söyledi.

İstiklal Marşının 104. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vali Selçuk Aslan'da 104. yılı gururla kutladıklarını kayderek "Bugün, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mızın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithafen kaleminden dökülen bu şiir, milletimizin kahramanlık destanını yansıtan eşsiz bir şaheserdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin hürriyet ve onur mücadelesinin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün liderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı, milletimizin vatanı için verdiği kutsal mücadelenin ve istiklal aşkının bir ifadesidir. Vatan şairimiz Mehmet Akif'in bu mümtaz eserinin her mısrasında Türk Milleti'nin kahramanlık öyküsü saklıdır" diye konuştu.

Aslan mesajına şöyle devam etti: "Mehmet Akif, "O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o gün yaşamak lazım, o şiiri yeniden doğmak, o milleti dinlemek." diyerek bu eşsiz şiirin aziz Türk Milleti'ne hediyesini anlatmıştır. Millet tarihimizin en dar zamanlarının aydınlanışı o karanlık günlerde Mehmet Akif Ersoy'un bu anlamlı eseri, doğacak şafağın müjdecisi olarak Türk milletinin hürriyet sevdasını en güçlü şekilde ifade etmiştir. Bugün, İstiklal Marşı'nı okurken, milletimizin kahramanlıklarını anmakla yetinmiyor, onların uğrunda mücadele ettiği kutsal emanetleri yaşatma sorumluluğumuzu da yeniden hissediyoruz. Bu bilinçle, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, ebedi bir simge olarak her zaman gurur kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - DÜZCE