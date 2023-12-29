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İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Ölüm Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Ölüm Yıl Dönümü Anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 87. yılında Çıldır İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programla saygı ve rahmetle anıldı. Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı ve İstiklal Marşı kısa oyunu sergilendi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy\'un Ölüm Yıl Dönümü Anıldı
29.12.2023 - 10:08,
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İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölümünün 87. yılında saygı ve rahmet ile anıldı.

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Çıldır İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı 21 Aralık Perşembe günü Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda idareciler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Meslek Dersleri Öğretmeni Faruk Beşkaya' nın Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ni sunmasıyla devam etti. Program, Tarih Öğretmeni Belkıs Kübra Baydar' ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının akabinde "Uyan" şiirinin seslendirilmesi, sinevizyon gösterimi ve Türkçe Öğretmeni Devran Yılmaz tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı Kısa Oyunu" ile sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Ölüm Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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