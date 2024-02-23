İsviçreli iş insanları, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın\'ı ziyaret etti

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İsviçreli iş insanları, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği ve İsviçre merkezli uluslararası bir grup şirketin CEO'ları ve yöneticilerinin bulunduğu heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette intörn, staj ve iş-kariyer ve ileride yapılacak olan iş birliktelikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, katkılarından dolayı heyete teşekkür etti. - GAZİANTEP