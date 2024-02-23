İsviçreli iş insanları, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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İsviçreli iş insanları, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti

İsviçreli iş insanları, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın\'ı ziyaret etti

İsviçre Ticaret Odası Derneği ve İsviçre merkezli bir grup şirketin CEO'ları ve yöneticileri, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette intörn, staj ve iş-kariyer fırsatları ve gelecekteki iş birliktelikleri konuşuldu. Rektör Özaydın, heyete teşekkür etti.

23.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:37
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İsviçreli iş insanları, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği ve İsviçre merkezli uluslararası bir grup şirketin CEO'ları ve yöneticilerinin bulunduğu heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette intörn, staj ve iş-kariyer ve ileride yapılacak olan iş birliktelikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, katkılarından dolayı heyete teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsviçreli iş insanları, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti - Son Dakika

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