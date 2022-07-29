Uğur Usta, İtalyan pizzasını odun ateşinde farklı bir tat verdi - Son Dakika
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Uğur Usta, İtalyan pizzasını odun ateşinde farklı bir tat verdi

29.07.2022 12:29
Uğur Usta, İtalyan pizzasını odun ateşinde farklı bir tat verdi

İtalya'da ilk olarak 10. Yüzyılda pişirildiği belirtilen ve geride kalan 11 asırlık süreçte tüm dünyaya yayılan pizza Türkler'in geleneksel pidesine rakip olmaya başladı.

İtalya'da ilk olarak 10. Yüzyılda pişirildiği belirtilen ve geride kalan 11 asırlık süreçte tüm dünyaya yayılan pizza Türkler'in geleneksel pidesine rakip olmaya başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1Temuz'da hizmete açılan Doğa Beach Restaurant'ın genç ustası Uğur Başbıyık, pizzayı odun ateşinde pişirerek farklı bir tat verdi. Odun ateşinde pişirilen pizza, tadanlardan tam not aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde hizmete açılan restoranda çalışan Uğur Başbıyık, odun ateşinde pişen yiyeceklerin daha lezzetli olduğunu söyledi. Genellikle fırında pişirilerek servis edilen pizzayı da odun ateşinde pişirerek servis ettiğini kaydeden genç usta, "Aslında pizzanın karşılığı olan bizim geleneksel yemeğimiz pidedir. ve odun ateşinde pişirilerek servis edilir. Ancak genç nesil pizzayı da çok tüketiyor. Gençlere hitap ederken pizzayı odun ateşinde pişirmeyi denedik. Oldukça başarılı oldu" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Uğur Usta, İtalyan pizzasını odun ateşinde farklı bir tat verdi - Son Dakika

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