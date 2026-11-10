İtalya'da kamptaki Short Track Genç Milli Takımı, Atatürk'ü saygı duruşuyla andı - Son Dakika
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İtalya'da kamptaki Short Track Genç Milli Takımı, Atatürk'ü saygı duruşuyla andı

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İtalya\'da kamptaki Short Track Genç Milli Takımı, Atatürk\'ü saygı duruşuyla andı
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İtalya'nın Bormio kentinde Dünya Gençler Şampiyonası kampında bulunan Short Track Genç Milli Takımı, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Törende duygu dolu anlar yaşandı, ardından sporculara motivasyon konuşması yapıldı.

Dünya Gençler Şampiyonası için İtalya'da bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde İtalya'nın Bormio kentinde duygu dolu bir anma töreni düzenledi.

Dünya Gençler Şampiyonası hazırlıklarını sürdürmek ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak üzere İtalya'nın Bormio ilçesinde kampta olan Short Track Genç Milli Takımı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü unutmadı. Vatanlarından binlerce kilometre uzakta, Alp Dağları'nın eteklerinde bir araya gelen milli sporcular, teknik heyet ve idareciler, saat 09.05'te tek yürek oldu.

Binlerce kilometre uzakta saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te, ay-yıldızlı formalarıyla hazır bulunan milli kafile saygı duruşuna geçti. Salonda bu anlarda oldukça duygu dolu anlar yaşandı. Gurbette Türk bayrağını gururla taşıyan genç sporcuların, anma töreni sırasında duygulandılar.

"Atamızın izinde, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Teknik yönetim ve idareciler, yapılan anma töreninin ardından sporculara motivasyon konuşması yaptı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu yetkilileri, "Vatanımızdan binlerce kilometre uzakta olsak da kalbimiz ve fikrimiz her zaman Ata'mızla birlikte. Genç sporcularımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü rehber edinerek buz üstünde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkGüncelİtalyaDünyaYerelSporSon Dakika

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