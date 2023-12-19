 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya'nın İzmir Konsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'nın İzmir Konsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirterek geleceğe yön verebileceklerini söyledi.

İtalya\'nın İzmir Konsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'i ziyaret etti
19.12.2023 - 22:36,
Abone Ol

Görevine yeni başlayan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, "Biz yeni işbirliklerine hazırız. Böylece geleceğe yön verebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevine yeni başlayan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'yi Egemenlik Evi'nde ağırladı. Karşılıklı işbirliklerinin görüşüldüğü buluşmada Başkan Tunç Soyer, "Sadece resmi ilişkileri değil, insanlar arasındaki ilişkileri de geliştirebiliriz. Kültür, sanat, gastronomi gibi alanlarda işbirliği yapabiliriz. İtalya'da birçok öğrencimiz var. Bu da bir çalışma alanı olabilir. Biz yeni işbirliklerine hazırız. Karşılıklı olarak uzmanlarla toplantılar yapabiliriz. Ekiplerimiz yapılabileceklerini masaya yatırır. Böylece geleceğe yön verebiliriz" dedi.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, "Çok canlı bir kent. İzmir bizim için çok önemli. Ekonomik açıdan da ilişkilerimizi önemli hale getirebiliriz. Yeni projeler ve fikirler üzerinde çalışabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Tunç Soyer, Bianchi, İtalya, İzmir, Gastronomi, Sanat, Kültür, Diplomasi, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtalya'nın İzmir Konsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika


22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24
İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44
Meclis'te 'Allah'ın gazabı böyle olur' tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
21:32
İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı

Son Dakika
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44 Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 23:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'nın İzmir Konsolosu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement