İtfaiye ekiplerinin yavru kedi ile imtihanı - Son Dakika
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İtfaiye ekiplerinin yavru kedi ile imtihanı

05.07.2022 00:57
İtfaiye ekiplerinin yavru kedi ile imtihanı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunduğu yerden çıkmayan yavru kedi için hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkartmak için uzun süre çaba harcadı. Kedinin bulunabileceği alanları didik didik arayan ekipler, kedinin sesini duymasına rağmen kendisini göremedi. İtfaiye ekipleri, internette bulunan kedi videolarını açarak yavru kediyi çıkartmaya çalıştı ancak işe yaramadı. Ses gelmesine rağmen kediye ulaşamayan ekipler, otomobil sahibine aracını sanayiye götürmesini söyleyerek, olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını takip eden otomobil sahibi Kadir Gülmezsoy, "Yavru kedi otomobilin altındaki boşlukta kaldı. Tekerleğin altındaydı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Kediden ses geliyor ama görünürde bir şey yok" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İtfaiye ekiplerinin yavru kedi ile imtihanı - Son Dakika

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