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İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi - Son Dakika

İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi

21.02.2022 10:44
İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi

Bilecik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 haftalık 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma Eğitimi' verildi.

Bilecik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 haftalık 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma Eğitimi' verildi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden gelerek Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına eğitim veren personeli ziyaret ederek, teşekkür etti.

"Son derece güzel ve faydalı bir çalışma oldu"

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından verilen, eğitimlerin son derece verimli ve etkili geçtiğine dikkat çeken Gürses, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 haftalık 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma Eğitimi' alındığını belirten Başkan Yardımcısı Gürses, "Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak günümüz teknik ve diğer şartlara uygun şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilimizde iki hafta boyunca hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak eğitimler verdiler. Son derece güzel ve faydalı bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a Bilecik'ten selamlarımız iletiyor, teşekkürlerimizi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürses daha sonra eğitim veren itfaiye görevlilerine teşekkür ederek, plaket takdim etti. - BİLECİK

İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi
İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi

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İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü Son dakika haberi | Bilecik'te kafeteryada yangın söndürüldü

Mansur Yavaş, İtfaiye, Bilecik, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtfaiye personeline 'Temel Yangın Eğitimi' ve 'Trafik Kazalarına Müdahale ve Temel Kurtarma' eğitimi verildi - Son Dakika


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