İTÜ'de Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı İkinci Başvuru Dönemi Başladı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci başvuru dönemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor. Yoğun ilgi gören ve 300'ün üzerinde adayın başvuru yaptığı programa 1-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında ikinci dönem başvuruları yapılabilecek.

Küresel iş yaşamında etkin, akademide ve projelerde çalışacak geleceğin insan kaynakları yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm ülkelerden başvurulara açık olacak.

Geleceğin insan kaynakları yöneticileri disiplinler arası bir yaklaşımla yetiştiriliyor

İlk başvuru döneminde 12 farklı bölümden adayın kabul edildiği program, disiplinler arası yapısıyla farklı eğitim geçmişlerine ve uzmanlık alanlarına sahip kişileri buluşturuyor. Bu sayede mühendislik, sosyal ve fen bilimleri gibi çeşitli alanlarda eğitim görmüş adaylar, aynı öğrenme ortamında bir araya gelerek daha geniş bir bakış açısı kazanma fırsatı yakalıyor.

Çalışan profesyoneller için uzaktan eğitim imkanı

Program hem tezli hem de tezsiz seçeneğiyle farklı kariyer hedeflerine sahip kişilere hitap ediyor. Özellikle tezsiz program, çevrim içi eğitim ve ikinci öğretim imkanlarıyla kamu ve özel sektörde çalışan profesyonellere büyük kolaylık sağlıyor.

Uluslararası bir ağ oluşturma fırsatı

İlk başvuru döneminde İngiltere, Fransa, Katar, Japonya, Küba, Azerbaycan, Tayland gibi ülkelerden adayların yoğun ilgi gösterdiği program, uluslararası bir öğrenim perspektifi sunmasıyla öne çıkıyor. Farklı ülkelerden öğrencilerle birlikte eğitim almak, adaylara uluslararası bir profesyonel ağ kurma fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası adaylar için tezli yüksek lisans programı kapsamında burs imkanı da sağlıyor.

Başvuru süreci

Başvuru için ALES ya da GRE Belgesi, Türkçe Yeterlilik Belgesi (uluslararası adaylar için), Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Öz Geçmiş yüklenmesi gereken Program'ın başvuruları 1-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında İTÜ lisansüstü başvuru sayfasından alınıyor. Adaylar süreci İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sosyal medya hesapları (@itu1773 - @tccbiko) ve resmi web siteleri (itu.edu.tr - cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek. - ANKARA