İÜ Hukuk Mezunları Hakkari\'de Buluştu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2000 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25. yılı anısına düzenledikleri program kapsamında Hakkari'de bir araya geldi.

Kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulunan hukukçular, Hakkari'nin huzur ortamında gerçekleştirdikleri geziyle şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında Hakkari Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden mezunlar, ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Vali Çelik; "25 yıl önce mezun olmuş ve ülkemizin farklı alanlarında önemli görevler üstlenmiş hukukçularımızı Hakkari'de görmekten büyük mutluluk duyduk. Şehrimizin huzur, kardeşlik ve misafirperverlik iklimini yerinde görmeleri bizim için kıymetlidir" dedi. - HAKKARİ